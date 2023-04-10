Лекцию Арестовича отменили в университете Киева по просьбе студентов

В Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) должен был выступить с лекцией экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Однако администрация образовательного учреждения ее отменила по просьбе учащихся, сообщили в студсовете вуза.

В сообщении отмечается, что студсовет осуждает приглашение «одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него», — говорится в сообщении.

Арестович призвал немедленно сменить Зеленского на другого президента

Ранее, писал 5-tv.ru, Арестович заявил, что при попытке контрнаступления войска ВСУ понесут огромные потери.