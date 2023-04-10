Телескоп НАСА поймал «убегающую» смертоносную черную дыру

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Полина Долгова
Полина Долгова 39

Дыра массой в 20 миллионов Солнц способна пролететь от Земли до Луны за 14 минут.

Телескоп НАСА поймал «убегающую» смертоносную черную дыру

Фото: www.globallookpress.com / STScI

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Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал сенсационное изображение «убегающей» черной дыры, которая несется в космосе и оставляет за собой инверсионный след из новорожденных звезд. Об этом сообщил Fox News.

По данным НАСА, черная дыра, масса которой достигает 20 миллионов Солнц, движется в космосе так быстро, что если бы она была в нашей системе, то смогла бы пролететь от Земли до Луны за 14 минут.

«Инверсионный след из звезд протяженностью 200 тысяч световых лет, оставляемый черной дырой, примерно в два раза превышает диаметр Млечного Пути», — написано на сайте.

Ученый Ван Доккум рассказал, что объект нашли благодаря «чистой случайности». Специалист искал шаровые звезды в соседних карликовых галактиках. Он провел дальнейшие исследования и пришел к выводу, что они обнаружили след черной дыры, которая пролетала через газовый ореол.

НАСА полагает, что «межгалактический взлет» — скорее всего, кульминация многочисленных столкновений с сверхмассивными черными дырами. Первые две галактики были слиты около 50 миллионов лет тому назад. Они отметили, что наблюдение обнаружено невероятным образом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАСА показали самый мистический объект на звездном небе.

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