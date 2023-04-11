Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике

Какие открытия помогут в развитии отрасли и почему иностранным конкурентам до нас еще очень долго?

В условиях санкций все больше промышленных предприятий переходят на российское программное обеспечение. В его пользу говорит, в том числе востребованность в особенно деликатных сферах. Таких, как космос и атомная энергетика. В чем преимущества нашего софта перед западными аналогами, и какие невероятные возможности он открывает — все узнала Ксения Солдатова.

«Еще недавно здесь, в Центре имени Хруничева использовали только западное ПО, но сейчас полностью переходят на российское. Как говорят специалисты здесь, наша система более точная. Она позволит перейти от натурных испытаний к виртуальным. Рассчитывать воздействие внешних параметров на компьютере, а не частях ракет и реальных протонах», — подчеркнула Солдатова.

Как это выглядит, нам показали инженеры центра. Два графика: черные точки — результат испытаний. Красная линия справа — расчет в нашей программе. Слева — в немецкой. Видно, что в западной параметры не сходятся. Как здесь объясняют, их ПО более примитивное. А наше — дорабатывали с учетом потребностей ракетно-космических предприятий. И точность — не единственное преимущество.

«Это двигатель объединенной двигательной установки корабля „Буран“. При стоимости двигателя в сотни миллионов рублей, конечно, отказаться от такого процессе сжигания, было бы заманчиво», — показал директор предприятия.

Уход от реальных испытаний поможет сильно сэкономить и заметно ускорит процесс. В Научном центре имени Келдыша разрабатывают новейшие ракетные двигатели. Здесь создали, например, КМ-75, он позволяет жечь в 1,5 раза меньше топлива. Из свежих разработок — ионные двигатели. Такие в России делают только здесь. С новым российским ПО здесь работают над уникальным проектом: создают ядерный буксир, транспортный модуль с ядерным реактором для изучения Луны. И математические модели основных частей будущего буксира: турбины, генератор, двигатели просчитал как раз отечественный софт.

Эту систему создали инженеры из структуры «Росатома». Один из них — Дмитрий — показывает нам, как программа работает. Наш софт втрое дешевле немецкого. И что еще важнее, дает новые возможности.

«Можем получать результаты, которые в целом не могут быть доступны в экспериментальном исследовании, где невозможно поставить какие-либо датчики и снимать с них показания. Они будут вносить возмущения, которые будут давать дополнительную погрешность», — пояснил Дмитрий Мурашов, технический специалист по продукту «ЛОГОС» ООО «Русатом — Цифровые Решения»

Сначала какие-то модули здесь делали для себя. Затем собрали в программу, начали оснащать профильные — атомные предприятия. Их на нашем ПО уже больше половины. А затем созданный правительством Фонд развития информационных технологий начал выдавать государственные гранты на доработку и внедрение ПО на ракетно-космических предприятиях. Всего на наш софт уже около сотни запросов.

«Задача, по сути, это охват всех предприятий, потому что все связаны в логистических цепочках. Без внедрения сквозным образом решения на всех предприятиях по всей отрасли, конечно будут выпадающие какие-то сегменты. А это недопустимо», — добавил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

В планах у разработчиков внедрять систему на предприятиях в энергетике, авиа-, автомобиле- и судостроении. Нашей программой уже заинтересовались и западные компании. По словам разработчиков, у них — несколько предложений. Но в приоритете останется оснащение российских предприятий — выстраивание нашего цифрового суверенитета.