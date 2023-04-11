Гордость Крыма: как на полуострове развивают виноделие

Еще девять лет назад местные виноградари даже не думали, что будут собирать рекордные урожаи винограда.

Российское виноделие выходит на новый уровень — в Крыму собирают рекордные урожаи. А для того чтобы ухаживать за виноградниками, отечественные специалисты применяют лазеры. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Производство вина — круглогодичный цикл. В это время виноград готовят для следующего урожая. Уже обрезали кусты, придали им форму. Оставили вот такую лозу. На ней и будет основной урожай», — рассказывает журналист.

Каждую лозу бережно подвязывают, чтобы виноград рос в определенном направлении.

«Для того чтобы не потерять урожай, фиксировать штамбур на проволоке, чтобы сохранить урожай винограда», — рассказывает винодел.

Крымское виноделие выходит на совершенно новый уровень. Когда едешь по плантациям — сразу заметны молодые виноградники. Поля ухоженные, стоят новые шпалеры, то на чем держится виноград. Современная техника.

«Если производство винограда в таких масштабах как в этом хозяйстве, здесь 2300 гектаров виноградников, то не обойтись без такой машины. За один рабочий день она высаживает десять тысяч саженцев винограда. Процесс максимально простой. Нужно только подать лозу — остальное машина сделает сама», — рассказывает журналист.

«Настраивается она по лазеру, настраивается фонарь. Направляется лазер. Протягиваем и трос для просчитки саженцев и шага. Сажальщики пошли сажать виноград», — рассказывает сотрудник винодельни.

«Черноморец» и «Качинский» — крупнейшие предприятия в Севастополе и Бахчисарае. Виноград с этих полей доставляют на самые известные крымские винзаводы — «Инкерман» и «Новый свет».

«Планы самые грандиозные. Вот это промежуток времени двумя предприятиями мы должны высадить порядка 1,5 тысяч гектаров виноградников новых. Ну это грандиозные цифры. Мы ежегодно высаживаем, каждая из предприятий, порядка ста гектаров виноградников молодых. Закладываем и эти планы у нас вперед до 2030-го как минимум года», — рассказал директор агрофирмы «Черноморец» и «Качинский» Константин Гацоев.

Место, где простираются виноградники проекта «Рустика», называют «Крымская Шампань». Идеальный терруар, чтобы выращивать виноград для игристого.

«Для нашего хозяйства приоритетом является виноград для производства шампанского. Мы используем традиционные сорта. Это — Пино Нуар, Шардоне, Рислинг, Каберне Совиньен. Закладка виноградников происходит в оптимальные агрономические сроки. С учетом специфики Крыма», — говорит руководитель проекта «Рустика» Мирча Черней.

Специфика в том, что на полуострове мало дождей. Поэтому посадка происходит раньше. И почти сразу саженцы обрабатывают: поливают и разрыхляют почву. Это позволяет как можно дольше сохранить влагу. Окончательно проблему решат, как только построят пруд-накопитель. Работы начнутся в этом году.

Но даже несмотря на сложности, крымские виноградари получают рекордные урожаи. За сезон с полей проекта «Рустика» собрали 1200 тонн винограда, а это на 70% больше чем в прошлом году. В планах разбить виноградники еще на тысячи гектаров. Девять лет назад об этом даже и мечтать не могли.

«Ну смотрите в плодоношения эти виноградники войдут там на пятый год вегетации, но сигнальный урожай мы уже будем получать там на третий год, то есть мы сможем получать хороший урожай», — говорит Черней.

То, что сельское хозяйство развивается — говорят сами специалисты. Открыты сотни новых рабочих мест.

«Я отучился в Крыму, я вижу, что сельское хозяйство развивается. Я подумал, а зачем мне куда-то уезжать. Я могу здесь оставаться и хорошо работать», — рассказывает главный технолог АО «Крым вино» Богдан Унтура.

Многие знают о Крыме именно по его винам. Легендарные заводы есть практически во всех уголках полуострова. «Инкерман» — лидер в Севастополе. Самое топовое вино города русских моряков. Виноградники знаменитой «Массандры» простираются по всему южному берегу. А сам завод — достояние города. На востоке Крыма — легендарный «Новый свет», который вообще заложил фундамент для развития всего российского виноделия. И поэтому здесь держат планку. И ставку делают на развитие виноделия, сохраняя традиции.