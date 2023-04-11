Жители Северной Ирландии устроили забастовки перед визитом Байдена

В преддверии визита президента США в Северной Ирландии начались беспорядки. Атакованы несколько полицейских участков. А в машину полиции полетели снаряды с зажигательной смесью.

Позже нападавшие, чтобы их не нашли, сожгли свою одежду вместе с мусорными контейнерами. На инцидент уже отреагировала администрация Джо Байдена, заявив, что президент совершит поездку, несмотря на беспорядки.