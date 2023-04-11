ВС РФ уничтожили до десяти боевиков ВСУ и две гаубицы «Гвоздика» на херсонском направлении
Об успехах российских военных на полях СВО рассказал представитель группировки «Днепр» Алексей Рулев.
Российские бойцы уничтожили около десяти боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в ходе боев на херсонском направлении. Об этом сообщил руководитель пресс-службы группировки «Днепр» Алексей Рулев.
По словам представителя структуры, военнослужащие армии РФ с помощью средств радиоэлектронной борьбы вывели из строя семь украинских дронов близ городов Алешки и Голая Пристань, поселка Песчановка. Кроме того, в районе населенных пунктов Ивановка и Казачьи Лагеря были ликвидированы беспилотники «Лелека -100» и «Фурия».
«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки „Днепр“ нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника в районе населенных пунктов Велетенское и Жовтневое. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 „Гвоздика“. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около десяти человек», — рассказал Рулев РИА Новости.
Херсонская область — один из четырех новых регионов РФ, освобожденных от националистов и вошедших в состав страны по результатам референдумов. Киевский режим не признал итогов народного голосования. Город Херсон и правобережная часть области в настоящее время находится под контролем ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал о заочном аресте офицера разведки Украины за вербовку исполнителей терактов в Херсоне. Обвиняемый Александр Гурко воздействовал главным образом на противников спецоперации — вербовал и раздавал им взрывчатку.
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