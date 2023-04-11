ВСУ намеренно врут о контрнаступлении. Зачем?

Сначала противник появлялся в поле зрения и убегал, а теперь хочет убедить в своей боеготовности. Чем руководствуется киевский режим?

Националисты Украины специально распространяют новости о своем якобы приближающемся наступлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что украинские боевики хотят запутать российских разведчиков, которые выполняют задачи в зоне ответственности второго армейского корпуса ВС РФ.

«В последнее время, на различных радиочастотах, от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», — заявил подполковник в своем Telegram-канале.

В том числе Марочко подчеркнул, что такая «радиоигра» со стороны боевиков Незалежной повторяется. Обычно подобные сообщения звучат два-три раза в день.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ выбрали другую тактику боевых действий на луганском направлении. Теперь украинские националисты уделяют особое внимание провокации российских бойцов. Сначала они пробираются к позициям ВС РФ, специально попадают в поле зрения и ждут, чтобы по ним открыли огонь. Как только это происходит, боевики прячутся в укромное место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главари украинских боевиков признали успех российских войск под Артемовском.