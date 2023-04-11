ВСУ намеренно врут о контрнаступлении. Зачем?
Подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ специально распространяют сведения о контрнаступлении
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
Сначала противник появлялся в поле зрения и убегал, а теперь хочет убедить в своей боеготовности. Чем руководствуется киевский режим?
Националисты Украины специально распространяют новости о своем якобы приближающемся наступлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что украинские боевики хотят запутать российских разведчиков, которые выполняют задачи в зоне ответственности второго армейского корпуса ВС РФ.
«В последнее время, на различных радиочастотах, от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», — заявил подполковник в своем Telegram-канале.
В том числе Марочко подчеркнул, что такая «радиоигра» со стороны боевиков Незалежной повторяется. Обычно подобные сообщения звучат два-три раза в день.
Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ выбрали другую тактику боевых действий на луганском направлении. Теперь украинские националисты уделяют особое внимание провокации российских бойцов. Сначала они пробираются к позициям ВС РФ, специально попадают в поле зрения и ждут, чтобы по ним открыли огонь. Как только это происходит, боевики прячутся в укромное место.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главари украинских боевиков признали успех российских войск под Артемовском.
- 11 апр
- В Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
- 11 апр
- Российские бойцы захватили семнадцать опорных пунктов ВСУ под Кременной
- 11 апр
- ВС РФ уничтожили до десяти боевиков ВСУ и две гаубицы «Гвоздика» на херсонском направлении
- 11 апр
- Танк Т-80 — зверь, а не машина! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 апр
- Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений актера Козловского
- 10 апр
- В Запорожской области задержали украинского агента
- 10 апр
- Люди в панике: кого и зачем в срочном порядке мобилизует Киев
- 10 апр
- Глава минобороны Украины Резников едва не угодил в плен в начале СВО
- 10 апр
- Миноброны РФ: с подконтрольных Киеву территорий возвращены 106 российских пленных
- 10 апр
- Минобороны: почти 300 боевиков ВСУ уничтожены российскими военными под Донецком
Читайте также
87%
-0.66 89.17
-1.12
Нашли ошибку?