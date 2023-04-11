Грузовик с токсичным грунтом перевернулся в США
Американцам грозит новая экологическая катастрофа. Почему ЧП подобного масштаба происходят все чаще?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Meyer; 5-tv.ru
Новая экологическая катастрофа в США. Там разбился грузовик, который перевозил токсичную почву из штата Огайо, где несколько месяцев назад произошло крушение поезда с опасными химикатами.
По данным властей, на проезжую часть высыпалось около девяти тонн зараженного грунта.
Читайте также
+16° 764 мм рт. ст.
29%
29%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
-0.66 89.17
-1.12
Нашли ошибку?