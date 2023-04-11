Грузовик с токсичным грунтом перевернулся в США

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Американцам грозит новая экологическая катастрофа. Почему ЧП подобного масштаба происходят все чаще?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Meyer; 5-tv.ru

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Новая экологическая катастрофа в США. Там разбился грузовик, который перевозил токсичную почву из штата Огайо, где несколько месяцев назад произошло крушение поезда с опасными химикатами.

По данным властей, на проезжую часть высыпалось около девяти тонн зараженного грунта.

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