Морем намазано: спрос на туры за рубеж в апреле вырос на 30%

Какие направления путешествий самые популярные?

Россияне активно бронируют заграничные туры. Не останавливают наших граждан даже заоблачные цены. «Известия» проанализировали текущую ситуацию.

Спрос на Турцию вырос на треть. При том, что путевки за год подорожали на 25%. Неделя в пяти звездах обойдется минимум 200 тысяч рублей. Примерно столько же стоит слетать на Пхукет. Это направление вместе с Мальдивами показало рекордный рост — стоимость увеличилась вдвое. Чуть меньше подорожали Египет и Эмираты — плюс 15% к среднему чеку.

Среди причин называют не только колебания валютного курса. Например, подняли стоимость египетские отельеры — некоторые в полтора раза. А вот отдых у моря в России, напротив, подешевел. В Крыму цены снизились на треть. При этом спрос на внутренний туризм растет стабильно.