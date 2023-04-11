Вперед, ребята! Минометчики отряда «Барс» выбивают ВСУ из Белогоровки

Эфирная новость 108

Минометчики отряда «Барс» выбивают ВСУ из Белогоровки

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что происходит сейчас на передовой и какие этапы ждут дальше?

Корреспонденты «Известий» показали кадры, которые сняли в районе поселка Белогоровка в ЛНР. Прямо сейчас за укрепрайоны бьются минометчики отряда «Барс-12». Подразделение состоит из тех, кто добровольно отправился в зону СВО. Люди разных профессий быстро освоили минометы и теперь сражаются на передовой. Алексей Полторанин покажет кадры боевой работы.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

16:55
Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины
16:46
Полуразложившееся тело мужчины рядом с фонариком нашли в Мытищах
16:35
Ни дня без РФ: почему Европа продолжает зарабатывать на российских активах
16:26
Путин обсудил с главой Узбекистана укрепление партнерства
16:22
Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке
16:09
«Не русские сделали»: обнародованы данные о расстреле польских офицеров в Катыни

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео