Он был легендой: 115 лет назад родился создатель «Смерша» Абакумов

Методам работы выдающегося генерала сегодня учат в разведшколах.

Еще одна важная дата: 115 лет назад родился Виктор Абакумов — создатель знаменитого «Смерша», военной контрразведки, которая наводила ужас на шпионов и диверсантов во время Великой отечественной войны. Спецслужба существовала всего три года, но внесла неоценимый вклад в победу под фашизмом. Однако после войны генерала Абакумова обвинили в государственной измене и расстреляли. А сегодня методы работы Абакумова изучают в разведшколах. Корреспондент «Известий» Максим Прихода изучил рассекреченные документы.