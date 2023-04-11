Он был легендой: 115 лет назад родился создатель «Смерша» Абакумов

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115 лет назад родился создатель «Смерша» Абакумов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Методам работы выдающегося генерала сегодня учат в разведшколах.

Еще одна важная дата: 115 лет назад родился Виктор Абакумов — создатель знаменитого «Смерша», военной контрразведки, которая наводила ужас на шпионов и диверсантов во время Великой отечественной войны. Спецслужба существовала всего три года, но внесла неоценимый вклад в победу под фашизмом. Однако после войны генерала Абакумова обвинили в государственной измене и расстреляли. А сегодня методы работы Абакумова изучают в разведшколах. Корреспондент «Известий» Максим Прихода изучил рассекреченные документы.

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