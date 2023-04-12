Назван новый возможный виновник утечки секретных документов США

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Fox News: источник утечки секретных документов США может находиться в ЦРУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Poole; 5-tv.ru

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Некоторые СМИ полагают, что данные попали в интернет не из Пентагона. Но откуда еще могли утечь материалы?

Утечка секретных документов в США могла произойти не из Пентагона, как считалось ранее. Канал Fox News сообщает, что все могло случиться по вине американских спецслужб, а именно ЦРУ или АНБ.

Предположение строится на том, что большинство материалов — это закрытые доклады военных, которые рассылались на защищенные планшеты ограниченного круга людей. Но среди документов есть разведданные, к которым нет доступа даже у сотрудников оборонного ведомства.

CNN сообщает, что расследование утечки растянется на месяцы. А тем временем опубликована еще одна порция слитых материалов, в ней речь идет о 50 британских спецназовцах, воюющих на Украине. Правда, в Лондоне уже поспешили это опровергнуть.

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