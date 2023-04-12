Стартовали съемки второго сезона «Дома дракона»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16

В новом сезоне к проекту присоединился режиссер Алан Тейлор, работавший над «Игрой престолов».

Стартовали съемки второго сезона «Дома дракона»

Фото: www.globallookpress.com / HBO

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Канал HBO объявил о начале съемок второго сезона фэнтези «Дом дракона в Великобритании. Этот сериал является приквелом «Игры престолов», кинопроекта, созданного по романам писателя Джорджа Мартина. Приятную новость поклонникам истории о войнах, интригах королей и драконах сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на пресс-релиз HBO.

Как отмечается в заявлении канала, в новом сезоне будут работать как действующие сотрудники и актеры, так и вновь приглашенные. Авторы проекта не скрывают воодушевления и добавляют — им не терпится поделиться своими идеями со зрителями. Уже известно, в частности, что к команде «Дома дракона» присоединился режиссер Алан Тейлор — лауреат премии «Эмми», работавший над «Игрой престолов».

Создатели шоу пока не объявили дату премьеры свежих эпизодов, но эксперты индустрии полагают, что года на съемки хватит, и уже в 2024 году фанаты фентези вновь прильнут к экранам. Также этой весной стало известно о другом приквеле «Игры престолов», идею которого разрабатывают — он будет посвящен завоеванию Вестероса Эйгоном I Таргариеном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и почему обвинил Джорджа Мартина в расизме.



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