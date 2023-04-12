В Совете Европы поддержали призыв Франции не следовать за США

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В организации отметили, что все больше европейских стран поддерживают автономию от Штатов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

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Стратегию автономии ЕС от США поддерживают все больше европейских лидеров. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что после призыва президента Франции сосредоточиться на собственных интересах, а не следовать за Штатами, развернулась настоящая полемика.

Но, по мнению Мишеля, слова Эммануэля Макрона отражают стремление к переменам среди лидеров ЕС и все больше людей разделяют его идеи. В подтверждение своих слов он говорит о том, что Европа сделала шаг вперед к стратегической автономии по сравнению с прошлым.

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