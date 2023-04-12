В Совете Европы поддержали призыв Франции не следовать за США

Стратегию автономии ЕС от США поддерживают все больше европейских лидеров. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он подчеркнул, что после призыва президента Франции сосредоточиться на собственных интересах, а не следовать за Штатами, развернулась настоящая полемика.

Но, по мнению Мишеля, слова Эммануэля Макрона отражают стремление к переменам среди лидеров ЕС и все больше людей разделяют его идеи. В подтверждение своих слов он говорит о том, что Европа сделала шаг вперед к стратегической автономии по сравнению с прошлым.