Крупную нарколабораторию накрыли в Вологодской области

Крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировала полиция в Вологодской области. Оборудование разместили в промышленном ангаре. При обыске полицейские изъяли почти 70 килограммов наркотиков на сумму около 300 миллионов рублей. Оперативникам также удалось выйти на след двух наркодилеров, которые забирали наркотики из тайников и отвозили для продажи в Москву. Их тоже задержали.