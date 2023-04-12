Крупную нарколабораторию накрыли в Вологодской области

Эфирная новость 34

Преступники скрывались от правоохранителей долгое время, но попались на «мелочи».

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировала полиция в Вологодской области. Оборудование разместили в промышленном ангаре. При обыске полицейские изъяли почти 70 килограммов наркотиков на сумму около 300 миллионов рублей. Оперативникам также удалось выйти на след двух наркодилеров, которые забирали наркотики из тайников и отвозили для продажи в Москву. Их тоже задержали.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

20:25
В РГУ нефти и газа имени Губкина ввели внеплановые каникулы из-за кори
20:12
Российский Су-27 сопроводил патрульный самолет ФРГ над Балтийским морем
20:03
Это были его последние дни: раскрыты обстоятельства смерти Эдуарда Багирова
19:56
Елена Корикова вспомнила о самом ярком романе в своей жизни: такое не забывается
19:44
Быть или не быть? Принц Гарри ответил на предложение посетить коронацию Карла III
19:31
Крупную нарколабораторию накрыли в Вологодской области

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Мыльный пузырь из вранья: политолог назвал истинную цель «утечки» данных Пентагона
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео