Ни минуты передышки: военкор показал обстановку на кременном направлении

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Военкор «Известий» показал обстановку на кременном направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Защитники Донбасса в боях используют современные спецсредства. На что способны беспилотники?

Мощные удары российские подразделения наносят противнику вблизи Кременной. Причем, активно используются беспилотники. Дроны и днем и ночью корректируют огонь артиллерии, помогают разведчикам находить и уничтожать боевиков. Корреспондент «Известий» Денис Кулага в репортаже расскажет самые последние новости с передовой.

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