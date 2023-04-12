На автодроме «Игора Драйв» стартует главное соревнование по дрифту в Петербурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31

Прошлогодний турнир держал зрителей в напряжении до последнего заезда. Новый сезон обещает еще больше захватывающих поворотов.

На автодроме «Игора Драйв» стартует главное соревнование по дрифту в Петербурге

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Автодром «Игора драйв» открывает летний сезон дрифта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Первый этап соревнований Igora Drive Drift Challenge 2023 стартует уже 6 мая. На автодроме соберутся те, кого завораживает искусство управляемого заноса.

Igora Drive Drift Challengе состоит из четырех этапов, каждый из которых включает два захватывающих заезда. Все четыре этапа будут проходить с мая по сентябрь и подарят зрителям незабываемые эмоции и полное погружение в увлекательный мир авто-спорта.

В прошлом году в соревнованиях приняли участие более 50 пилотов из разных уголков России. Борьба за решающие баллы продолжалась до последнего заезда. Победителем в 2022 году стал знаменитый в интернете блогер Сергей Стилов.

На автодроме «Игора Драйв» стартует главное соревнование по дрифту в Петербурге

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Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

В предстоящем сезоне организаторы обещают еще более яркую программу: известных звезд, развлечения и дополнительный бонус для зрителей — посещение сервисного парка с настоящими «боевыми автомобилями» и их пилотами.

Кроме того, планируется проведение выставки редких гоночных автомобилей. Выходные скрасят диджей-сеты и выступления группы поддержки, для посетителей помладше аниматоры подготовят детские мероприятия.

Продажа билетов на весь сезон Igora Drive Drift Challenge 2023 уже открыта. Можно приобрести билеты трех категорий: VIP, Комфорт и Входной. По специальному предложению «Ранняя продажа» билеты можно будет приобрести до 19 апреля. После стоимость будет подниматься.

Билет разряда «Комфорт» и «Входной» для детей возрастной категории от семи до 13 лет будут стоить 100 рублей. Дети младше шести лет смогут в сопровождении взрослого посетить мероприятие бесплатно.

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