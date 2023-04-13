Военкор показал, как разведчики и артиллерия уничтожают диверсантов ВСУ под Кременной

Работа на кременном направлении ведется круглосуточно.

Дефицит оружия у ВСУ становится все острее и этому способствует российская артиллерия. Наши военные наносят точные удары по силам противника, ориентируясь на данные разведки — ее ведут с помощью беспилотников. Работа кипит даже ночью. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на позициях, с которых видно украинских боевиков.

Работа на кременном направлении ведется круглосуточно. Поздней ночью пробираемся к российским позициям. Отсюда наблюдаем, как наша артиллерия подавляет огневые точки ВСУ.

Разведчики заряжают дроны гранатами и выходят на поиски диверсионных групп. Со стороны противника доносятся выстрелы, но разведчики твердо стоят на ногах и ведут беспилотник к цели. Двое боевиков Украины залегли рядом с нашими позициями. Оператор активирует сброс гранаты. Такая работа идет до самого рассвета, несмотря на разрывы артиллерийских снарядов.

Прямо над нашим военкором пролетел снаряд. Позже оказалось, что их даже было несколько. Приземляются снаряды в непосредственной близости. По крайней мере, наши ходы в безопасности — сюда артиллерия не дотягивается.

Пока бойцы в окопах, огневую работу на этом направлении поддерживает наша авиация. Пара Ка-52 выходит к рубежам. Летчики за день совершают с десяток таких боевых выходов. На высокой скорости экипажи покидают опасную зону.

Крайняя точка, откуда можно наблюдать за работой противника. В принципе, можно следить и за работой наших бойцов. За лесополосой, примерно в 300 метрах, такая же окопно-траншейная система, но только уже у ВСУ.

— И что, оттуда видно будет?

— Да, оттуда видно. Можешь в окошко посмотреть.

— Сегодня пока еще никого не наблюдаем, они тоже сидят там по этим норкам, изредка проскакивают.

Пехота ВСУ идти в бой не спешит. Здесь если и замечают кого-то в окопах, то, как правило, это только разведчики и корректировщики артиллерии.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.