Польша и Румыния решили усилить зависимость от США вопреки призыву Франции

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Польша решила разместить у себя центр для обслуживания танков Abrams

Польша и Румыния решили усилить зависимость от США вопреки призыву Франции

Фото: ТАСС / Marcin Obara; 5-tv.ru

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Пока Эммануэль Макрон выступает за европейскую независимость, лидеры других стран Старого Света осознанно усиливают зависимость.

Премьер-министр Польши призвал французского президента не снижать зависимость Европы от США. Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости стратегической автономии Старого Света, даже несмотря на союзнические отношения со Штатами. Но Матэуш Моравецкий вместо автономии предложил еще более тесное стратегическое сотрудничество с Вашингтоном. А чтобы слова не расходились с делом, призвал разместить в своей стране европейский центр обслуживания американских танков Abrams.

«Мы также стремимся к тому, чтобы производство сердечников для боеприпасов Abrams, сердечников из обедненного урана и сверхсовременных боеприпасов было налажено в Польше», — заявил Моравецкий.

На этом фоне представитель Еврокомиссии сообщил о планах по увеличению оборонных мощностей в 11 странах, все ради нужд ВСУ. В частности, в Румынии появится большой центр обслуживания украинской военной техники, в том числе танков Leopard и гаубиц.

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