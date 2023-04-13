Из-за пожара на фермерском рынке в Химках обрушилась крыша

Эфирная новость 31

Огнем было охвачено почти все здание. Возгорание удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крупный пожар в Подмосковье — в Химках загорелся фермерский рынок. Огнем было охвачено почти все здание. Пока сотрудники МЧС боролись с пожаром, местные жители спасали свои машины, припаркованные неподалеку. Они вручную выталкивали их подальше от огня.

Полиция также перекрыла прилегающие к месту ЧП улицы, чтобы ничто не мешало работе пожарных. В том числе не было движения по Новокуркинскому шоссе. В тушении были задействованы около 50 человек и больше десяти единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, на момент возгорания людей внутри не было.

Фермерский рынок — это одноэтажное здание, в котором располагаются торговые точки и пункты общепита. От огня частично обрушилась крыша. Был риск, что огонь мог перекинуться на соседнюю АЗС и магазин автозапчастей.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

Последние новости

8:41
«Это понимают все»: в МИД оценили риски столкновения НАТО и России
8:30
Россиян предупредили о подорожании строительства частных домов на 15-20%
8:18
«Я не лысый»: Михаил Шуфутинский дал интервью в честь 75-летия
8:10
Военкор показала, как диверсантов ВСУ утюжат под Херсоном из самоходок «Нона»
7:58
Из-за пожара на фермерском рынке в Химках обрушилась крыша
7:49
Бывшая девушка Киркорова описала его возлюбленную и рассказала о свадьбе

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
«Средневековое мракобесие»: врач высмеял омолаживающие «практики огня» Бони
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео