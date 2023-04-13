Из-за пожара на фермерском рынке в Химках обрушилась крыша

Крупный пожар в Подмосковье — в Химках загорелся фермерский рынок. Огнем было охвачено почти все здание. Пока сотрудники МЧС боролись с пожаром, местные жители спасали свои машины, припаркованные неподалеку. Они вручную выталкивали их подальше от огня.

Полиция также перекрыла прилегающие к месту ЧП улицы, чтобы ничто не мешало работе пожарных. В том числе не было движения по Новокуркинскому шоссе. В тушении были задействованы около 50 человек и больше десяти единиц техники. Пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, на момент возгорания людей внутри не было.

Фермерский рынок — это одноэтажное здание, в котором располагаются торговые точки и пункты общепита. От огня частично обрушилась крыша. Был риск, что огонь мог перекинуться на соседнюю АЗС и магазин автозапчастей.