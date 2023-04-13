Премьер Польши не понял заявления Макрона о важности снижения зависимости ЕС от США

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Матэуш Моравецкий считает необходимым сотрудничать с американцами. Есть выгода?

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON;5-tv.ru

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Премьер-министр Польши призвал французского президента… не снижать зависимость Европы от США. Ранее Эммануэль Макрон заявил о необходимости «стратегической автономии» и призвал ЕС сосредоточиться на собственных интересах и производстве. Но Матэуш Моравецкий вместо автономии предложил еще более тесное, «стратегическое сотрудничество» с Вашингтоном. И в качестве подтверждения, призвал разместить в Польше европейский центр обслуживания американских танков Abrams.

Новые центры обслуживания военной техники могут появиться не только у Варшавы. Представитель Еврокомиссии сообщил о планах по увеличению оборонных мощностей в 11 странах ради нужд ВСУ. Уже объявили, что в Румынии создадут предприятие, которое будет ремонтировать украинские танки, самоходные гаубицы и другие машины.

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