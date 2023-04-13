Военкор показал «битву дронов» и последующий штурм рубежей ВСУ

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ВС РФ активно применяют беспилотники на всех направлениях наступления.

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Беспилотники сейчас активно применяют на всех направлениях наступления наших войск. Модернизированные аппараты проводят разведку и наносят удары по укрепрайонам противника. Военкор «Известий» Денис Кулага покажет битву дронов.

Работа на этом участке начинается с ударных беспилотников. Эти окопы — новая цель 4-й бригады ЛНР. Сначала проверка сил. Сбросом гранат.

«Это специальная система сброса именно под два вога. Изначально пользовались одинарными, которые скидывали только один вог, но потом модернизировали», — рассказал военнослужащий.

Мгновение — и модернизированный дрон в воздухе В окопах никого нет. Возможно, взрыв гранаты выявит противника. Тишина. Тогда оператор беспилотника идет на риск — на небольшой высоте походит вплотную к позициям. Все еще никого — надо занимать позиции. Пехота готовится к маршу, но тут ВСУ переходят к неожиданной тактике

«Сейчас мы слышим, как работает реактивная артиллерия ВСУ. Вот в небе раскрываются кассеты, забрасывает эту территорию украинская сторона исключительно кассетными боеприпасами», — показал журналист Денис Кулага.

Забрасывают либо зажигательными снарядами — чтобы не дать пехоте продвигаться. Либо минами западного образца — вот блок управления одного из таких смертоносных устройств.

Наше командование решает перехватить инициативу и также направляет зажигательные снаряды по ближайшим опорникам ВСУ. Лес в дыму — идеальное прикрытие для наших танкистов. Прямое попадание в блиндаж противника!

Пока танкисты пробивают бронь очередных позиций украинских войск, наша пехота заняла брошенный рубеж ВСУ и первым же делом принялась окапываться. Надежные и глубокие окопы на этом участке фронта — ключевой фактор для сохранности личного состава.

Тема:
Спецоперация
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