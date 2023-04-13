ФНС представила перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь

В России роскошью стали не только Bentley, Ferrari и Rolls-Royce, но и популярные Audi, BMW и другие модели. Они пополнили список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь.

Если в прошлом году в перечне было 345 наименований, то в этом уже 449. Цены на многие иномарки значительно выросли в последнее время и превысили планку в десять миллионов рублей. И то, что еще вчера было лишь средством передвижения, сегодня стало роскошью.

К слову, и ставка налога на супер-дорогие мощные машины выше в три раза.