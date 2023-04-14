Минздрав предложил проводить диспансеризацию в вузах и на предприятиях

Проверить здоровье можно будет без отрыва от учебы или работы. Минздрав предложил проводить диспансеризацию прямо в вузах и на предприятиях.

Для этого создадут выездные группы медиков. Студенты и работники смогут пройти обследование и получить рекомендации по укреплению здоровья. График согласуют с работодателем или руководителем образовательного учреждения. Это поможет сэкономить силы и время — не нужно будет записываться в поликлинику и договариваться об отгуле.

В прошлом году в плановой проверке здоровья участвовала почти половина страны. Люди до 40 лет проходят ее раз в три года, а те кто старше — ежегодно.