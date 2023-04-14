Порномодель чуть не погибла на пляже из-за съемки: «Как можно быть такой тупой?»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Порномодель Огилви чуть не погибла на пляже из-за эротической фотосессии

Порномодель чуть не погибла на пляже из-за съемки: «Как можно быть такой тупой?»

Фото: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti

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Девушка успела сделать кадры, которые теперь не забудет никогда.

В Великобритании порномодель Микаэла Огилви в погоне за пикантными кадрами чуть не погибла на пляже. Только благодаря спасателям ей удалось выжить, сообщил KentOnline.

Порномодель рассказала, что отправилась на уединенный пляж в городе Рамсгит ради ярких снимков. Будущие кадры 32-летняя девушка хотела позже выложить в социальной сети. Фотосессия прошла успешно, модель намеревалась уходить, как заметила, что попала в ловушку. Начался прилив.

«Подумала, как можно было быть настолько тупой?» — вспомнила Огилви.

Пока она осознала происходящее, море уже полностью отрезало пляж с одной стороны. По другую сторону были лишь скалы. В попытке выжить, она стала думать, хватит ли ей сил забраться наверх. Но внезапно увидела пещеру, которая тоже была, хоть и небольшим, шансом на спасение.

Поняв всю серьезность ситуации, девушка стала звонить в экстренные службы. 20 минут ожидания, томления, тревоги и переживаний. По словам Огилви, все это время уровень воды поднимался. В какой-то момент ей показалось, что спасатели не успеют прибыть на место ЧП.

На ее счастье, спасатели успели. Они быстро доставили напуганную девушку на берег, которая своим рассказом понадеялась, что другие люди не потворят ее ошибку.

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