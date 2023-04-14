Растрепанный и потерянный: Джека Николсона засняли в затворничестве

Общественность увидела знаменитого актера впервые за полтора года.

В Беверли Хиллз папарацци сняли шокирующие кадры. Легендарного Джека Николсона застали утром растрепанным, небритым и совершенно потерянным. Ничего не подозревая, он наслаждался воздухом на террасе своего особняка.

Это первое его «появление» за последние полтора года. Ранее друзья звезды говорили, что переживают за 85-летнего артиста — он грозился уйти в затворничество. И судя по всему, сдержал слово.