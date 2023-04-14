Растрепанный и потерянный: Джека Николсона засняли в затворничестве

Эфирная новость 107

Ушедшего в затворничество Джека Николсона засняли папарацци

Растрепанный и потерянный: Джека Николсона засняли в затворничестве

Фото: www.globallookpress.com / Warner Bros. Entertainment; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Общественность увидела знаменитого актера впервые за полтора года.

В Беверли Хиллз папарацци сняли шокирующие кадры. Легендарного Джека Николсона застали утром растрепанным, небритым и совершенно потерянным. Ничего не подозревая, он наслаждался воздухом на террасе своего особняка.

Это первое его «появление» за последние полтора года. Ранее друзья звезды говорили, что переживают за 85-летнего артиста — он грозился уйти в затворничество. И судя по всему, сдержал слово.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

9:05
Волочкова заявила, что подавшее на нее в суд ТСЖ задолжало ей четыре миллиона
8:53
Как в кино: момент столкновения поезда с груженным автовозом в США попал на видео
8:42
Из камчатского поселка у вулкана Шивелуч вывезли полторы тысячи кубометров пепла
8:31
Растрепанный и потерянный: Джека Николсона засняли в затворничестве
8:20
Десятилетний мальчик ударил ножом подростка на детской площадке под Новосибирском
8:08
Аномальный градовый шторм обрушился на Саудовскую Аравию и крушит все вокруг

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апреля
«Неестественный, весь в наколках»: что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео