Заволокло сизым дымом: природные пожары добрались до Подмосковья

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Природные пожары добрались до подмосковных Подольска и Щербинки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Сухая трава вспыхнула недалеко от федеральной трассы «Крым».

Природные пожары добрались до Подмосковья — сухая трава вспыхнула недалеко от Подольска. Один из очагов находился на территории местной воинской части, его потушили сами военнослужащие.

А вот другой всерьез заставил понервничать и жителей самого Подольска, и их соседей из Щербинки. Трава загорелась возле федеральной трассы «Крым». Из-за сильного ветра огонь стал распространяться стремительно, вокруг все заволокло едким сизым дымом. Пожар грозил перекинуться на рынок, автозаправку и жилые дома. Но спасателям удалось взять ситуацию под контроль.

Горит сухая трава и в Нижнем Новгороде. Загородные трассы в дыму. Люди, которые оказались в пробках, буквально задыхаются от гари. Для тушения спасатели подогнали автоцистерны. Первоочередная задача — не дать огню подобраться к населенным пунктам.

Сражаются с пламенем сейчас и на Алтае. Там горит степь на границе с Казахстаном. В район прибыл спецпоезд с водой, чтобы заправлять пожарные машины. А для жителей на случай эвакуации приготовили пункт временного размещения.

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