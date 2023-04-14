Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 207

Печальную новость сообщил сын знаменитости.

Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Известный кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет. Печальную новость сообщил его сын, режиссер Константин Богомолов.

Точная причина кончины знаменитости пока не известна. Сообщалось ли, что Богомолова не стало ранним утром 14 апреля.

Кинокритик Юрий Богомолов при жизни занимал должность заведующего отделом культуры в газете «Известия». Кроме того, он трудился телеобозревателем в издании «Российская газета». За особые успехи в 2008 году Юрий получил премию «Ника». Тогда жюри отметило большой вклад в кинематографические науки, критику и образование. При этом в 2016 году Богомолов был удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за честь, достоинство и вклад в профессию.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

10:36
Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни
10:28
Правда ли, что основная доля белка яиц содержится в их желтке?
10:12
Подозреваемый в сливе документов Пентагона имел особое отношение к СВО на Украине
9:59
Жизненно важная переправа в Якутск стала опасной для жителей
9:47
«Проснулись вместе»: Мондезир забрал одного из сыновей у Ефременковой
9:33
Протесты во Франции стали жестче: манифестанты устроили погром на улицах Парижа

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Жанна Агузарова вернула себе былое лицо после неудачной пластики и показала фото
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Названы три самые частые ошибки на Пасху

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео