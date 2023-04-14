Знак для врагов: ВС Ирана провели парад в поддержку Палестины

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Около трех тысяч судов приняли участие в параде Ирана в Каспийском море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Army; 5-tv.ru

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Ожидается, что такие мероприятия пройдут также в Палестине, Ливане и других странах Восточной Азии.

Вооруженные силы Ирана провели парад в поддержку Палестины в Персидском заливе и Каспийском море. Около трех тысяч судов приняли участие в масштабном походе. Так в Иране и нескольких других странах отметили День солидарности с борьбой палестинцев за независимость.

Подобные парады пройдут в самой Палестине, Ливане и некоторых странах Восточной Азии. Но эти акции знак не только палестинскому народу, но и их врагам. Так Иран и его союзники продемонстрировали мощь, которая может обрушиться на противников.

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Знак для врагов: ВС Ирана провели парад в поддержку Палестины

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