Северная Корея испытала новую баллистическую ракету «Хвасон-18»
За пуском наблюдал Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой.
Фото, видео: www.globallookpress.com / kcnawatch. co; 5-tv.ru
Северная Корея провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Об этом сообщает южно-корейское агентство Yonhap.
Ракету запустили в сторону Японского моря. За стартом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой. Это уже девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году.
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