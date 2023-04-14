Северная Корея испытала новую баллистическую ракету «Хвасон-18»

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За пуском наблюдал Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / kcnawatch. co; 5-tv.ru

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Северная Корея провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Об этом сообщает южно-корейское агентство Yonhap.

Ракету запустили в сторону Японского моря. За стартом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой. Это уже девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году.

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