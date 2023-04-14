В Южной Корее молодым людям, не выходящим из дома, начнут платить деньги

Южная Корея будет выплачивать затворникам деньги. Ежемесячно эти люди будут получать по 650 тысяч вон, это более 40 тысяч рублей. Так власти хотят помочь молодым людям, которые по собственной воле не выходят из дома, влиться в общество.

Это распространенная проблема в Южной Корее. По статистике, около 350 тысяч людей в возрасте от 19 до 39 лет живут в полной изоляции. Им также помогут выбрать профессию и даже найдут работу.