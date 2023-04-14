Ни одной пули: Вучич поставил точку в скандале с поставками оружия на Украину

Власти Сербии постоянно упрекают в тайном спонсировании киевского режима. Там открещиваются. Но что происходит на самом деле?

Президент Сербии Александр Вучич, устав опровергать слухи о поставках оружия на Украину, решительно поставил точку в этом вопросе. Выступая с очередным заявлением, глава государства отметил, что данный вопрос никогда не обсуждался и не будет обсуждаться: киевский режим Сербия поддерживать не намерена.

«Сербия никогда не отправит ни одной пули на Украину!» — подчеркнул Вучич.

Иностранные СМИ уже неоднократно обвиняли сербские власти в тайной помощи Незалежной. В ответ же правительство страны замечало, что сегодня не существует ни одного реального доказательства такому «пособничеству».

Накануне Александр Вучич также подчеркивал, что не собирается отправлять в Незалежную боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный эксперт объяснил возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ.