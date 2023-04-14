Тактика и стратегия: что такое полная степень боеготовности, объявленная для ТОФ

Военные продолжают отрабатывать задачи, указанные в рамках учений.

Глава российского оборонительного ведомства Сергей Шойгу неожиданно поднял Тихоокеанский флот по тревоге и перевел его в полную степень боевой готовности. Что это значит и для чего нужно? Рассказали аналитики URA.RU.

Исходя из данных официального сайта оборонного ведомства, боевая готовность — это умение войск начать боевые действия в установленное время, а также способность выполнять определенные военные задачи.

«При этом органы управления и войска поддерживаются в готовности к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности: „Повышенная“, „Военная опасность“, „Полная“», — сообщается в справке.

В том числе в издании привели сведения из книги «Война и мир в терминах и определениях», которая писалась под руководством бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Там повышенная степень готовности, военная опасность и полная боеготовность относятся к промежуточным этапам боеготовности. Они могут устанавливаться по очереди или даже через некоторые ступени.

При этом сам Шойгу подчеркнул, что Тихоокеанский флот подняли по тревоги из-за проведения внеочередных проверок. Войска ВС РФ должны отработать действия по предупреждению высадки врага на Курильских островах и Сахалине.

Ранее 5-tv.ru публиковал ответ военного эксперта по поводу причины внезапной проверки боеготовности ТОФ.