Тактика и стратегия: что такое полная степень боеготовности, объявленная для ТОФ
Режим полной готовности ТОФ ввели из-за внезапных проверок
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Военные продолжают отрабатывать задачи, указанные в рамках учений.
Глава российского оборонительного ведомства Сергей Шойгу неожиданно поднял Тихоокеанский флот по тревоге и перевел его в полную степень боевой готовности. Что это значит и для чего нужно? Рассказали аналитики URA.RU.
Исходя из данных официального сайта оборонного ведомства, боевая готовность — это умение войск начать боевые действия в установленное время, а также способность выполнять определенные военные задачи.
«При этом органы управления и войска поддерживаются в готовности к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности: „Повышенная“, „Военная опасность“, „Полная“», — сообщается в справке.
В том числе в издании привели сведения из книги «Война и мир в терминах и определениях», которая писалась под руководством бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Там повышенная степень готовности, военная опасность и полная боеготовность относятся к промежуточным этапам боеготовности. Они могут устанавливаться по очереди или даже через некоторые ступени.
При этом сам Шойгу подчеркнул, что Тихоокеанский флот подняли по тревоги из-за проведения внеочередных проверок. Войска ВС РФ должны отработать действия по предупреждению высадки врага на Курильских островах и Сахалине.
Ранее 5-tv.ru публиковал ответ военного эксперта по поводу причины внезапной проверки боеготовности ТОФ.
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