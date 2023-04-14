Комика Семена Слепакова* признали иноагентом

Российский комедийный артист Семен Слепаков* признан иностранным агентом. Об этом сообщили в Министерстве юстиций Российской Федерации. Соответствующие обновления появились на сайте ведомства 14 апреля.

Семен Слепаков широко известен российскому зрителю благодаря участию в проектах Comedy Club. В прошлом он был капитаном команды КВН «Сборная Пятигорска». После начала специальной военной операции комик покинул Россию. В его творчестве и высказываниях неоднократно прослеживались антироссийские настроения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст включил в список иноагентов блогера Илью Варламова*.

* — признан в РФ иноагентом.