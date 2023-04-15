Осталось немного: Муцениеце похвасталась загородным домом за 20 миллионов рублей

Сейчас актриса вместе с детьми проживает в московской квартире, где до сих пор прописан и ее бывший муж Павел Прилучный.

Актриса Агата Муцениеце, которая приобрела в прошлом году загородный дом за 20 миллионов рублей, похвасталась недвижимостью и показала, как продвигается ремонт. Строительные работы близятся к завершению и скоро знаменитость вместе с детьми отпразднует новоселье.

В YouTube-влоге «Честные будни» Муцениеце провела экскурсию по дому. Каждому ребенку она отвела по отдельной комнате. В комнате Мии, как и во всем доме, большие панорамные окна, откуда открывается вид на соседние участки и лес. У Тимофея окна такие же, что делает комнату светлее и просторнее. Пока в спальнях только кровати. Причем в комнате самой Муцениеце место для отдыха у нее, как у принцессы — из материала, на ощупь напоминающего плюш.

К слову, Муцениеце может позволить себе роскошную недвижимость. После развода с Павлом Прилучным она не впала в депрессию, а стала еще активнее работать. Сейчас она принимает участие в телепрограммах, снимается в кино, а также ей отведена роль в театре-кабаре вместо Екатерины Варнавы.

При этом пока знаменитость проживает в московской квартире. Там же прописан и экс-муж. Его актриса решила выписать в феврале. Ведь совсем скоро у Прилучного родится еще один наследник, которого по закону могут прописать в квартире, где живет Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Павла Прилучного проводит последние месяцы беременности.