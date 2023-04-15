Умер народный артист России Вадим Кешнер

Народный артист России Вадим Кешнер умер на 87 году жизни. Об этом сообщили в Казанском академическом русском Большом драматическом театре имени В. И. Качалова, в котором он служил с 1961 года.

Кешнер за 60 лет службы сыграл более 120 ролей, среди которых Александр Адуев в «Обыкновенной истории», Александр Пушкин («Всего 13 месяцев»), Уилл — «Быть или не быть» и другие.

Кроме того, актер с 1977 года преподавал в Казанском театральном училище.