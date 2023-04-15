Ракета SpaceX отправилась на орбиту с группой из 51 мини-спутника

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в субботу, 15 апреля, в районе 9:00 по московскому времени. Об этом сообщила в Twitter компания-разработчик аппарата SpaceX.

В материале отмечается, что на орбиту ракету отправилась с партией из 51 мини-спутника Starlink.

«Вывод 51-го спутника Starlink подтвержден», — говорится в соцсети.

Ориентировочно через 15 минут после старта спутники отделились от второй ступени ракеты и вышли на штатную орбиту.

Только в этом году в рамках проекта Starlink на орбиту выведено более четырех тысяч спутников, из которых 3, 7 тысяч находятся в рабочем состоянии, остальные вышли из строя. Всего с мая 2019 года проведено уже 77 запусков интернет-спутников.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, в ее возможностях- обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Стартовал проект в феврале 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поручил «Роскосмосу» разморозить создание сверхтяжелой ракеты-носителя.