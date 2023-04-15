Пасхальное приветствие: с кем можно христосоваться, а с кем нельзя

Какие исключения из традиций существуют сегодня?

В день Светлой Пасхи вплоть до Троицы православные христиане заменяют обычное приветствие словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Более того, в этот день верующие целуются, трижды в щеки — такой обряд называется христованием. Однако откуда взялась эта традиция, с кем можно христоваться, а с кем нелья — известно далеко не всем. Ответил на эти вопросы иерей Николай Конюхов, пишет издание RSUTE.

Традиция христосоваться

Эта традиция исходит из древнехристианских времен. Тогда христование называли «лобзанием мира». То есть люди, целующие друг друга троекратно — выражают дружелюбие, показывают равенство духа, а также мир. Если христианин держит зло или обиду на кого-то, то причащаться и христоваться запрещено.

С кем можно христосоваться, а с кем нельзя

Общество, поведение людей и нормы этикета меняются, а вместе с ними и традиции, в том числе церковные. Прежде христование было более распространено, чем сейчас, считает иерей Конюхов. Жители одной деревни поздравляли друг друга таким образом вне зависимости от возраста и пола. Ни у кого не вызывало смущение — целоваться во имя Христа. Впрочем, в христианских общинах сохранились такие нормы поведения по сей день.

Сейчас, городские не стремятся целоваться с незнакомыми людьми. Да и специальных указаний у РПЦ на этот счет нет. Нормой будет сказать верующему человеку «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». Церковнослужители не подталкивают к нарушению границ, если обо прихожанина не желают этого.

Конюхов отмечает, что не стоит христоваться с другими женщинами женатым мужчинам. В современном мире это может быть воспринято неправильно. К тому же, лучше не злить собственную жену в такой день.

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