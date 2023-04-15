Российские военные продолжают специальную военную операцию по защите Донбасса от украинских террористов и их западных пособников. Сейчас одна из главных задач — изгнать противника из Артемовска. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние часы бойцам удалось отбить еще целых два квартала города.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США уверены в скорой смерти Владимира Зеленского. Но почему?