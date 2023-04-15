Можно ли на Пасху ходить на кладбище и поминать усопших?

Ректор Славяно-греко-латинской академии отмечает, что такая традиция появилась в советское время и является неверной. Но как же быть?

Ходить на кладбище на Пасху — неправильная традиция, которая появилась в советское время, от которой сейчас знающие люди отрекаются. Об этом рассказал «Известиям» ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин.

Он отметил, что для поминания усопших в период Пасхи есть особый день. Это вторник, который следует после Пасхальной (Светлой) недели, называется он «Радоница». В этот день и нужно посещать кладбище. В 2023 году «Радоница» приходится на 25 апреля.

Прежде эксперт рассказал, что продукты перед Пасхой стоит освящать в храме после богослужения в Великую субботу, которая в этом году попала на 15 апреля. А печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху, стоит все-таки в Чистый четверг.

Храмешин также уточнил, какие продукты стоит освящать в храме, а какие — нет. По его словам, прихожане могут принести вино для пасхальной трапезы, чтобы его освятить. А вот мясные продукты в храм лучше не нести.

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