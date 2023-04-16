На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний

Многие иностранные фирмы даже расширили свой бизнес за счет ухода менее дальновидных конкурентов.

Большинство иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка после начала спецоперации, продолжают работать в России. Об этом заявила журналист издания The Washington Post Робин Диксон.

В своей статье она привела данные исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена, в котором отмечается, что к ноябрю 2022 года из РФ ушли менее 9% западных компаний, имеющих активы в стране.

«Многие объявили, что приостановят или сократят операции, но продолжат торговать. Другие заявили, что продадут свои российские активы, но все еще ищут покупателей или пытаются снизить стоимость ухода», —констатировала Диксон.

Она заметила, что некоторые западные компании даже расширили бизнес в России за счет ухода части конкурентов. Анализируя ситуацию, Диксон пришла к выводу, что оставшиеся в России иностранные фирмы во многом зависят от местного бизнеса и боятся уходить из-за возможных финансовых потерь.

В конце марта руководство сети «Леруа Мерлен» опровергло информацию о продаже всех своих магазинов на территории России. В компании заявили, что речь идет лишь о намерении передать управление сетью локальному российскому менеджменту. При этом деятельности магазинов это никак не коснется — будут сохранены все рабочие места и обязательства перед партнерами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие иностранные компании продолжили работать в России после начала спецоперации и призыва западных правительств покинуть российский рынок.