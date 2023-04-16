«Белые тапки проплыли»: как солит группы «Иванушки International» затопил купе поезда

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 58

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев затопил купе поезда

«Белые тапки проплыли»: как солит группы «Иванушки International» затопил купе поезда

Фото: пресс-служба Ретро FM

Читайте нас в: Дзен Новости

Кирилл Туриченко рассказал, что его коллега по группе настолько часто моется, что его называют «енот-полоскун».

Участники группы «Иванушки International» посетили концерт «Ретро FM» в честь 20-летия радиостанции на площадке МТС Live Холл.

У солистов Кирилла Туриченко и Кирилла Андреева спросили, как они называют друг друга, чтобы не путаться.

«Енот-полоскун», — улыбаясь ответил Туриченко корреспонденту 5-tv.ru.

Андреев уточнил, что дело в том, что он часто моется. Буквально 24 часа в сутки.

Туриченко рассказал историю, как однажды они гастролировали, остановились в отеле, и он нигде не мог найти Андреева, но благо он прислушался и услышал шум душа. Где вода — там Андреев.

Также Кирилл пожаловался, что однажды Андреев затопил вагон поезда.

«Я увидел, когда мои белые тапки проплыли», — поделился Туриченко.

Прежде была информация, что поклонников музыкальной группы «Иванушки International» ждет большой сюрприз: в марте 2024 года выходит в свет кино об истории создания коллектива. К съемкам киноленты приступят уже в августе текущего года. Продлятся они примерно до сентября. Кто именно будет сниматься в картине — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорьев-Аполлонов показал повзрослевшего младшего сына.

+12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 19%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:22
Горячий фонтан забил в центре Петербурга
19:06
«Победа будет за нами!» — Казаченко трогательно выразил поддержку Отечеству
18:50
В ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации
18:34
«Белые тапки проплыли»: как солит группы «Иванушки International» затопил купе поезда
18:18
ВСУ при содействии французских СМИ готовят провокацию в Запорожской области
18:02
«Сказочный персонаж»: Шаляпин высказался о пластических операциях Киркорова

Сейчас читают

СК выяснит обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова
«Выпила вино»: Караулова рассказала, как Подольская страдала из-за Преснякова
Только один вариант: каковы шансы Костомарова вернуться на лед
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео