Аномальный паводок затопил Повольжье

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Повышение уровня воды обрадовал лишь рыбаков.

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

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Аномальный паводок накрыл регионы Поволжья. Волга вышла из берегов и затопила сразу несколько российских побережий. В Самаре уровень воды поднялся выше 30 метров. На некоторых пляжах осталась лишь узкая песчаная полоса. Огромные волны бьются о причал в Казани. Ступени набережных подтоплены почти наполовину. Деревья, которые росли на склонах вдоль берегов, теперь тоже утопают в воде. Повышение уровня обрадовало лишь рыбаков, их улов вырос.

А вот северные регионы нашей страны продолжают утопать в снегу. Метель бушует в Алтайском крае, Томске и Магадане. Там спортсмены даже устроили апрельскую лыжную гонку. В Барнауле постепенно становится теплее, но на тротуарах по-прежнему много мокрого снега. Коммунальщики, в первую очередь, расчищают проезжие части.

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