В Судане продолжаются бои между военными и спецназовцами

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В МИД РФ ранее выразили обеспокоенность обострением ситуации и призвали стороны к прекращению огня.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohamed Khidir; 5-tv.ru

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В Судане после короткого затишья возобновились активные боевые действия между подразделениями регулярной армии, верной правящему правительству, и полицейским спецназом, который поддерживает оппозицию.

Счет убитым и раненым с обеих сторон идет на сотни. Участники конфликта используют танки, артиллерию и авиацию. Под пули попали трое сотрудников ООН, они погибли. Глава временного военного правительства издал указ о расформировании спецназа, но силы быстрого реагирования не подчинились. Из-за чего и начался конфликт.

Армия Судана и спецназ должны были стать гарантами мира в двухлетний переходный период — от правления генералов к гражданской администрации. Но командование обоих силовых блоков не смогло договориться. Наше посольство в Судане сообщает: россияне в результате боев не пострадали.

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