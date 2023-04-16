В Судане продолжаются бои между военными и спецназовцами

В Судане после короткого затишья возобновились активные боевые действия между подразделениями регулярной армии, верной правящему правительству, и полицейским спецназом, который поддерживает оппозицию.

Счет убитым и раненым с обеих сторон идет на сотни. Участники конфликта используют танки, артиллерию и авиацию. Под пули попали трое сотрудников ООН, они погибли. Глава временного военного правительства издал указ о расформировании спецназа, но силы быстрого реагирования не подчинились. Из-за чего и начался конфликт.

Армия Судана и спецназ должны были стать гарантами мира в двухлетний переходный период — от правления генералов к гражданской администрации. Но командование обоих силовых блоков не смогло договориться. Наше посольство в Судане сообщает: россияне в результате боев не пострадали.