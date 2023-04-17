«Не хватает его»: как Ольга Бузова относится к новой жене отца

|
Полина Долгова
Полина Долгова 654

Ольга Бузова сохраняет хорошие взаимоотношения с новой супругой отца

«Не хватает его»: как Ольга Бузова относится к новой жене отца

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Не так давно Игорь Бузов связал свою жизнь с новой женщиной. Как на это отреагировала Ольга, став падчерицей?

Родители Ольги Бузовой уже давно в разводе. При этом у артистки теплые отношения как с матерью, так и с отцом. Она часто их навещает и дарит им дорогие подарки. Между тем недавно отец Бузовой Игорь женился, но долгое время не афишировал свои отношения.

Несмотря на это, Ольга не скрывает, с какой нежностью и обожанием относится к родителю. Несколько лет назад артистка посвятила трогательную речь отцу во время съемок нового шоу.

Родители сохранили замечательные взаимоотношения. Как-то звезда рассказывала, что на все ее спектакли, выступления и концерты они всегда приходят вместе. Несмотря на то, что с матерью у нее более близкие отношения, она очень скучает по отцу.

«У папы немножко другая жизнь, но, конечно, мне его не хватает. Не хватает отца… Мы с Аней росли в потрясающей семье, родители делали все для того, чтобы мы были счастливы», — поделилась она со слезами.

Телеведущая приняла новую пассию отца. Ее зовут Людмила. Как-то Ольга даже благодарила избранницу за любовь к папе и называла «прекрасной женщиной». Супруга отца Бузовой также положительно говорит о его дочери. На днях женщина впервые посетила телевизионное шоу, на котором отметила доброту и щедрость падчерицы.

«На Новый год она организовала нам прекрасный праздник в хорошем ресторане», — рассказала Людмила в программе.

Также в день рождения любимой женщины отца Бузова подарила им совместный отдых. Супруги в свою очередь отвечают взаимностью. Они каждый раз с нетерпением ждут Ольгу в гости, готовят угощения. Однако между ними есть маленькое недопонимание — артистка отказывается оставлять с ними свою собаку. Звезда считает, что родственники раскормили ее.

Отец Бузовой активно поддерживает дочь в социальных сетях и на телевидении. Он гордится ею и считает, что в своей жизни Ольга добилась большого успеха.

«От Иры, мамы, у нее, наверное, жесткость и целеустремленность, а от меня доброта», — рассказывал он.

Бузов вспомнил, что как-то в детстве Ольга без разрешения родителей устроилась работать моделью. Он отмечал, что у нее всегда была тяга к светской жизни при свете софит. А отец все время был рядом и поддерживал девочку. Игорь Дмитриевич стал первым из родителей, кто появился в проекте «Дом-2».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце.

Тема:
Ольга Бузова
14 апр
Больше не одинока? Бузова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце
14 апр
«Проиграли все суды»: представитель Бузовой отреагировал на иск к звезде
14 апр
С Бузовой требуют взыскать $1 млн из-за отказа рекламировать вино
11 апр
Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»
7 апр
«Смысл важнее»: Ольга Бузова раскрыла секрет своих необычных нарядов
7 апр
Перенесшая инсульт сестра Ольги Бузовой мучается от болей
7 апр
«Интернет стерпит все»: Бузова призналась в травле со стороны влиятельных людей
6 апр
Бойфренд Бузовой перенес тяжелую операцию: «Самое страшное позади»
4 апр
«Вот такая я»: почему Бузовой жалко тратить деньги на свои мечты
2 апр
«Это невозможно»: Анна Бузова рассказала о состоянии здоровья после инсульта
+13° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

13:29
Живет и горя не знает: Серов выделил помощнику по хозяйству двухэтажный дом
13:20
Театр военных действий: как проходят внезапные учения ТОФ в Японском море
13:08
Вступил в законную силу приговор планировавшему теракты в РФ главарю ИГ*
12:56
«Это огромный риск»: в Британии спрогнозировали полный разгром ВСУ
12:45
Можно скатиться в нарочитость: Бояков представил кинокартину «Русский крест»
12:31
«Не хватает его»: как Ольга Бузова относится к новой жене отца

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео