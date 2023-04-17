Пассажирка вылетела из салона и разбилась о дерево при ДТП под Хабаровском

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В салоне автомобиля, выскочившего на встречную полосу, в том числе находились дети.

Фото, видео: Telegram / proc_phk; 5-tv.ru

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Выезд на встречку привел к гибели человека под Хабаровском. После мощного удара авто, которое двигалось по своей полосе, вылетело с трассы и несколько раз перевернулось. Кроме водителя, в салоне находились трое пассажиров — мать с детьми.

Женщину выбросило из салона, она насмерть разбилась о дерево. Несовершеннолетние отделались ссадинами и ушибами. Оба водителя также выжили, но получили серьезные травмы.

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