Суд вынес приговор Владимиру Кара-Мурзе*

Экс-политик признан виновным в государственной измене и дискредитации ВС РФ.

Суд приговорил оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам строго режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда в понедельник, 17 апреля.

Владимир Кара-Мурза признан виновным в государственной измене, дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и управлению нежелательной организацией в стране.

Кроме того, суд назначил ему выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистикой в течение семи лет.

К слову, на заседании суда присутствовала американский посол в РФ Линн Трейси и секретарь политотдела посольства США Дэвид Бернстайн.

Процесс в отношении Владимира Кара-Мурзы начался 6 марта в закрытом режиме. Свою вину публицист не признал. Прокурор запросил для обвиняемого 25 лет колонии по совокупности всех трех составов преступлений — распространении фейков о ВС РФ, руководстве нежелательной в России организации и госизмене. Защита заявляла о полном оправдании своего подопечного.

Согласно данным следствия, Кара-Мурза после того, как летом 2021 года покинул пост вице-президента фонда «Свободная Россия»** продолжил работу в интересах организации и оказывал консультации иностранным спецслужбам за горонар в размере 30 тысяч долларов в месяц. Бухгалтерий занималась его супруга Елена. Она собирала чеки о перелетах, проживании в гостиницах, а также вела финансовый отчет о встречах со спецслужбами США и НАТО. Также установлено, что во время выступления в палате предтавителей штата Аризона Кара-Мурза исходя из мотивов «политической ненависти», дал «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ» на Украине.

* — признан иноагентом в РФ.

** — Деятельность организации признана нежелательной в РФ.