Иностранец пытался провести в РФ изумруды и сапфиры на шесть миллионов рублей
Контрабандиста задержали таможенники в аэропорту Шереметьево. Что теперь грозит нарушителю?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru
В Шереметьево пограничники задержали иностранца с партией алмазов. Мужчина пытался незаконно провезти и другие драгоценные камни — изумруды, сапфиры и рубины. Они были спрятаны в багаже и личных вещах контрабандиста.
Общая масса изъятых драгоценностей — почти четыре тысячи карат. А стоит этот груз шесть миллионов рублей. Сейчас контрабандист задержан, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.
Читайте также
+13° 770 мм рт. ст.
30%
30%
81.50
-0.18 90.16
0.16
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?