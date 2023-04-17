Иностранец пытался провести в РФ изумруды и сапфиры на шесть миллионов рублей

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Контрабандиста задержали таможенники в аэропорту Шереметьево. Что теперь грозит нарушителю?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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В Шереметьево пограничники задержали иностранца с партией алмазов. Мужчина пытался незаконно провезти и другие драгоценные камни — изумруды, сапфиры и рубины. Они были спрятаны в багаже и личных вещах контрабандиста.

Общая масса изъятых драгоценностей — почти четыре тысячи карат. А стоит этот груз шесть миллионов рублей. Сейчас контрабандист задержан, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

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