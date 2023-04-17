И днем, и ночью готовы к бою: как проходят тренировки ВДВ в зоне СВО

Штурмовые подразделения ВДВ регулярно тренируются в зоне проведения спецоперации.

При таком лобби своих западных партнеров Киев пока все равно ничего не может сделать на поле боя. И даже на тех направлениях, где активных боевых действий сейчас не ведется — все равно гремят выстрелы. Наши военные усиленно готовятся к наступлению лета. За подготовкой наблюдал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

И на полигоне бывают неудачи — с первого раза по прибывшим резервам противника не попали, поэтому потребовалась поддержка мобильных групп. С одной стороны работают из пулемета на бронеавтомобиле «Тигр». А с этой стороны будет работать сейчас работает АГС на квадроцикле.

Пока одни подавляют огонь противника и отвлекают внимание на себя, штурмовики заходят с фланга. Свистят пули, рикошеты от железных целей. Затем граната…

И бойцы прыгают друг за другом в окоп. Там осталось около десять бойцов условного противника. Нужно зачистить, если получится — взять в плен.

Все действия координирует оператор беспилотника, наблюдая с воздуха. До тех пор пока опорник не будет зачищен полностью, а бойцы не закрепятся.

За угол можно максимум высунуть автомат и глаз. Поэтому работают и с правого плеча, и с левого.

Десантники сейчас стоят в круговой обороне Энергодара — но отрабатывают именно штурмы. Всегда готовы идти вперед. Одна из особенностей их тренировок — постоянная смена локаций. То поле, то лес.

«Если незнакомая позиция, соответственно, не знаем — где повороты есть, где нету. И после броска гранаты земля поднимается, ничего не видно — и это сложновато», — рассказал боец с позывным «Араб».

Полигон никогда не простаивает. Тренировки десантники проводят круглосуточно. В любых условиях.