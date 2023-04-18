Как бойцы батальона «Барс-12» работают в районе Белогоровки: видео с передовой

Российские военные удерживают важную высоту и наносят огневое поражение противнику.

Бойцы легендарного батальона «Барс-12» укрепляются в районе Белогоровки. Окопы копают — поглубже, ложных целей ставят — побольше, еще и дроны запускают, если позволяет погода. В этом отряде все бойцы крайне опытные, случайных людей нет. Поэтому и работают спокойно и качественно. В этом убедился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.