Как бойцы батальона «Барс-12» работают в районе Белогоровки: видео с передовой
Военкор «Известий» показал работу подразделения «Барс-12» в районе Белогоровки
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Российские военные удерживают важную высоту и наносят огневое поражение противнику.
Бойцы легендарного батальона «Барс-12» укрепляются в районе Белогоровки. Окопы копают — поглубже, ложных целей ставят — побольше, еще и дроны запускают, если позволяет погода. В этом отряде все бойцы крайне опытные, случайных людей нет. Поэтому и работают спокойно и качественно. В этом убедился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
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